الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرى نابلس اليوم

الشهيد الفلسطيني
الشهيد الفلسطيني محمد عبد الحكيم نعيم ندى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، استشهاد شاب متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم العين بمدينة نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلا عن مصدر طبي في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الشاب محمد عبد الحكيم نعيم ندى  البالغ من العمر23 عاما، أصيب بالرصاص الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت عقب محاصرة أحد المنازل، ونقل إلى المستشفى، ووصفت إصابته بالخطيرة، ولاحقا أعلن عن استشهاده.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العين، وتخلل ذلك إطلاق كثيف للرصاص، واندلاع مواجهات.

رئيس وزراء فلسطين: حل الدولتين يتلاشى وعلى واشنطن التدخل من أجل إنقاذه

وفي تصريحات سابقة، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن حل الدولتين يتلاشى يوما بعد يوم بسبب الإجراءات الإسرائيلية ومحاولات التهويد لكل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، مُشددًا على ضرورة وجود تدخل أمريكي جاد في عملية السلام، لإنقاذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

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جاءت تصريحات اشتيه خلال لقاء عبر "الفيديو كونفرانس" مع عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، عضو لجنة العلاقات الخارجية، ريتشارد ماكورميك.

وشدد أشتية على أهمية أن تبنى العلاقات الثنائية ما بين فلسطين والولايات المتحدة، واعتبار منظمة التحرير والسلطة الوطنية شركاء في السلام مع الولايات المتحدة، والتأكيد على ضرورة حماية حل الدولتين.

وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني، "ماكورميك"، على التطورات الخطيرة والأوضاع المعقدة على الأرض نتيجة الإجراءات الإسرائيلية، قائلا: "الحكومة في إسرائيل تعمل على تكثيف البرنامج الاستيطاني من خلال الاستيلاء على المزيد من الأراضي لرفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى مليون مستوطن، وهناك عدد من أعضاء الحكومة متطرفين إلى أبعد الحدود يدعون لحرق القرى والبلدات الفلسطينية، وهناك أيضا تغيير في قواعد إطلاق النار لتسهيل قتل أبناء شعبنا".

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