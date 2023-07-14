مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مصر ستظل الداعم الأول لحقوق الشعب الفلسطينى

قال رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إن الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال تُهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأكد منصور خلال لقائه عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الفلسطينيين لا يطلبون من مجلس الأمن سوى تنفيذ قراراته ضد قوات الاحتلال وانتهاكاتها المستمرة.

كما وجه رسالة إلى الأشقاء في مصر، قائلًا: "مصر هي أم الدنيا، ودائمًا تقف بجانب الشعب الفلسطيني في كل المناسبات، كما أننا نقدر ونثمّن العدد الهائل من الشهداء المصريين دفاعًا عن أرض مصر ودفاعًا عن القضية العربية، وقد تربينا منذ أن كنا صغارًا بأن مصر في غاية الأهمية بالنسبة للأمة العربية وبالنسبة للقضية الفلسطينية، كما كنا نتمنى منذ أن كنا صغارًا بأن نذهب للدراسة في مصر، وأن نتعلم من هذه التجربة العظيمة".