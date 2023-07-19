ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فلسطين تدين المواقف الاستعمارية لوزير المالية الإسرائيلي

وزير الخارجية الفلسطيني
وزير الخارجية الفلسطيني

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، المواقف الاستعمارية العنصرية التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وإعلانه الصريح بشأن اعتبار نشاطات السلطة الفلسطينية معادية، وتأكيده على محاربة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج".

أكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم أن هذه المواقف امتداد للخطة الاستعمارية التوسعية العنصرية التي ارتبطت بسموتريتش وأمثاله من الفاشيين في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، وصفعة واضحة للدول التي تراهن على مطالباتها للحكومة الإسرائيلية بوقف النمو الاستيطاني ووقف الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية، كما أن أقواله تندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية وإجراءات عملية لتعميق الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والدول كافة، بالتعامل بمنتهى الجدية مع تلك المواقف والتصريحات الاستعمارية العنصرية وإعلان موقف منها بشكل عاجل، خاصة تداعياتها على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وأمن واستقرار ساحة الصراع والمنطقة.

الخارجية الفلسطينية تحذر من إفراغ القدس وعمليات التطهير العرقي

في وقت سابق من اليوم، أدانت الخارجية الفلسطينية عمليات التطهير العرقي في القدس ومحاولات تفريغ المدينة من أصحابها الأصليين، والاستهداف المتواصل للمقدسات المسيحية والإسلامية، خاصة المسجد الأقصى.

واستنكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، الاقتحامات اليومية المتواصلة للمسجد الأقصى وأداء صلوات تلمودية في باحاته، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيًا.

وقالت الخارجية الفلسطينية إنها تنظر بخطورة بالغة لما يتعرض له المسجد الأقصى من استهداف حقيقي، وتحذر من مغبة التعامل مع هذا الاستهداف كأمور عادية باتت مألوفة لأنها تسيطر على المشهد المقدسي يوميًا. 

كما أدانت الوزارة جميع أشكال التضييقات والإبعادات والخنق والاعتقالات التي تمارسها شرطة الاحتلال وأجهزته المختلفة لرفض المزيد من القيود على دخول وخروج المصلين للمسجد الأقصى المبارك، وكذلك إفساح المجال أمام المستوطنين المتطرفين وتسهيل اقتحاماتهم للأقصى، والقيام بمسيرات استفزازية كما حدث بالأمس.

الخارجية الفلسطينية القدس وزير المالية الإسرائيلي حل الدولتين التطهير العرقي

الأكثر قراءة

14 ضحية.. حبس مالك شقة تسبب فى انهيار عقار بحدائق القبة

الفنانة إيمي سالم تعارض على حبسها 3 سنوات في تبديد شيكات

الإعدام لـ5 متهمين فى قتل سائق "توك توك" بالإسكندرية

"7 آلاف جنيه.. وجثة ممزقة".. اعتداء دموي من شاب لوالدته بالبحيرة

متورط فى رشوة بـ9 ملايين.. رئيس نيابة ينتحر من الطابق التاسع

"70 ألف وظيفة خالية".. "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقات تعيين فى 5 وزارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق