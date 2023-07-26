"القاهرة الإخبارية": تعزيزات عسكرية إسرئيلية تصل إلى مخيم العين بنابلس بعد اقتحامه

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن هناك اشتباكات دائرة بين فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي في مخيم العين بنابلس.

وأكدت المراسلة وصول تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى مخيم العين بنابلس بعد اقتحامه، بالإضافة إلى محاصرة قوات خاصة إسرائيلية منزلًا في المخيم.

وأصيب فلسطيني بجروح خطيرة خلال مواجهات اندلعت عقب محاصرة منزل في مخيم العين غرب مدينة نابلس، وتم نقله إلى المستشفى.

يشار إلى أن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم العين، تخلله إطلاق كثيف للرصاص واندلاع مواجهات.