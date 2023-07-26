الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 25 حالة تعدٍ على أراضي النيل بمساحة 711 مترًا

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 25 حالة تعدٍ على أراضي تابعة لحماية النيل ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 للإزالات التي بدأت في 8 يوليو الجاري وتستمر حتى 28 يوليو 2023 ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حقوق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية مع التنسيق والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات وفقًا للجدول الزمني المقرر دون تهاون أو تقاعس لفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وأوضح إن تلك الحملات التي تتم تحت إشراف عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ومسؤولي الإزالات وممثلي جهات الولاية وباستخدام معدات الوحدة المحلية وهو ما أسفر عن إزالة 25 حالة تعدٍ على أراضي حماية النيل بمساحة 711 متر مربع مباني.

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استرداد اراضي الدولة إزالة 25 حالة تعدي الأراضي الزراعية التعدي على أملاك الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشكاوي الحكومية الموحدة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أملاك الدولة والأراضي الزراعية بلاغات وشكاوى المواطنين تعدي على أملاك الدولة

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