وزير الداخلية يأذن لـ21 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على منح الإذن لـ21 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وتضمن قرار وزارة الداخلية القـرار رقم 1182 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ وقـــــــــرر: يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم محمود رياض جلال أبو حسين - وآخرهم محمد فوزى على أحمد) بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.