المطران عطا الله حنا: المستوطنون يستهدفون أوقافنا في القدس وغيرها

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، إن المستوطنين المتطرفين يستهدفون دور العبادة والأوقاف المسيحية والإسلامية، وأشار إلى أن ما حدث في دير مار الياس في حيفا يندرج ضمن هذا السياق.

يُعزى ذلك للعقلية الاستيطانية القائمة على التمييز والعنصرية التي تتعامل مع الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين وكأنهم غرباء، على الرغم من أنهم أصليين لهذه الأرض وليسوا وافدين من أي مكان آخر.

وأضاف المطران أنه في القدس، يقتحم المستوطنون المتطرفون المسجد الأقصى ويستفزون المسلمين في مقدساتهم وأوقافهم.

أما بالنسبة للمسيحيين، فهناك استفزازات تزداد يومًا بعد يوم، حيث يعاين العالم كيف يطلب من رجل دين مسيحي في القدس أن ينزع صليبه؛ بحجة أنه يخدش مشاعر البعض الذين يزعجهم وجود هذا الرمز المسيحي في المدينة المقدسة. وتواجه مقدساتنا وحتى المقابر هجمات استفزازية، ويتعرض رجال الدين المسيحي للشتائم والاعتداءات في شوارع القدس العتيقة من قِبل هؤلاء المتطرفين العنصريين الذين يكرهوننا.

وأكد المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن إيماننا المسيحي وثقافتنا لا تُعلمنا الكراهية والعنصرية والحقد، بل تحثنا على قول الحق والوقوف صامدين حتى وإن أزعجت جبابرة هذا العالم. فالبعض يرغب في جعلنا صامتين والبعض الآخر يريد أن نظل بعيدين عن هموم وآلام وجراح القدس ومعاناة شعبها. ولكننا نؤكد أننا باقون في القدس وسنظل دومًا مدافعين عن أعلى وأنبل قضية شهدتها التاريخ الإنساني المعاصر.

وشدد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن وصلتنا ثابتة ولن تتغير بناءً على مزاج البعض، فنحن لسنا في جيب أحد ولا تابعين لأي جهة، ونرفض أن يُوجِّهنا أحد أو يملي علينا ما يجب أن نفعل ونقول.