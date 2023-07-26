الإحصاء: 21.6% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية لروسيا خلال 2022

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لروسيا إلى 595.1 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 489.6 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 21.6%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 4.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.6 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 15.5%.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا، لتصل إلى 4.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%.

وحول أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا خلال عام 2022 جاءت الفواكه في المرتبة الأولى بقيمة 302.3 مليون دولار، ثم خضر ونباتات بقيمة 207.2 مليون دولار، ثم صابون بقيمة 11.8 مليون دولار، تليها آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 10.7 مليون دولار، ثم بذور وأثمار زيتية بقيمة 10.3 مليون دولار.

وبلغت صادرات مصر من اللدائن ومصنوعاتها 7.7 مليون دولار، ثم محضرات خضر بقيمة 7.4 مليون دولار، ثم ألبان بقيمة 5.5 مليون دولار، ثم ملح وكبريت بقيمة 4.3 مليون دولار ثم زيوت عطرية بقيمة 3.4 مليون دولار.

وبخصوص أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من روسيا خلال عام 2022 جاءت الحبوب في المقدمة بقيمة 2.1 مليار دولار، ثم خشب ومصنوعاته بقيمة 422.1 مليون دولار، ثم شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 363.7 مليون دولار، ثم حديد وصلب بقيمة 362.8 مليون دولار، ثم وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 177.4 مليون دولار، ثم كتب وصحف وصور بقيمة 121.7 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 119.2 مليون دولار، ثم مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 104.6 مليون دولار، ثم نحاس ومصنوعاته بقيمة 46 مليون دولار، ثم منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 35.2 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 34.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 14.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021، بنسبة ارتفاع قدرها 145.2%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا 16.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 12.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الروس العاملين في مصر 23.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 29.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 19,6%.

