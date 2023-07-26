تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 659 شاحنة و955 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 378 شاحنة و919 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 281 شاحنة، 36 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارتين القاهرة وامل، بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية وغادر العبارتين القاهرة وامل.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 1450 طن بضائع، و150 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلى متنها 800 سيارة بوزن 1600 طن قادمة من جدة ومغادرة السفينة GAZ CONCARD، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2560 راكب بموانيها.