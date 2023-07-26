الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. "ثورة 23 يوليو في عيون الشباب" مائدة مستديرة بـ"الأعلى للثقافة"

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور هشام عزمي، مائدة مستديرة بعنوان "ثورة 23 يوليو في عيون الشباب" والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بمناسبة مرور 71 عاما على ثورة 23 يوليو 1952 ومرور 5 أعوام على تأسيس حركة ناصر الشبابية، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء غدٍ الخميس.

ومن المقرر أن يدير الندوة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك بها عدد كبير من الشباب في طرح رؤيتهم لثورة 23 يوليو 1952 ومدى تأثيرها من بينهم: حسن غزالي رئيس مكتب الشباب الأفريقي، الدكتور سيد رشاد الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، الدكتور محمد عبد الكريم الباحث المتخصص في الشؤون الإفريقية، الدكتور مصطفى الجعفري معيد التاريخ الحديث والمعاصر، المستشار حسام الدين علام عضو هيئة قضايا الدولة، والدكتور رجاء مجدي إسماعيل السيد مدرس بكليه الصيدلة جامعه الاهرام الكندية. 

23 يوليو 1952 الأعلي للثقافة التراث الثقافي غير المادي الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية المجلس الأعلى للثقافة وزيرة الثقافة

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