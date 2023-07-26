تأثير الحرب الروسية على الاقتصاد.. 3 مليارات دولار فاتورة استيراد الذرة

يعد الذرة الصفراء والشامية من أهم المحاصيل الاستراتيجية، حيث يمثل نحو 70% من مدخلات صناعة الأعلاف للثروة الحيوانية.

ويتم تغطية 50% من هذه المدخلات عن طريق الاستيراد، بمعدل 8 ملايين طن سنويًا بتكلفة تزيد على 2 مليار دولار.

وبالرغم من أن الإنتاج المحلي لا يتجاوز 2.5 مليون طن سنويًا، فإن الاستهلاك المحلي يصل إلى 10.5 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 24%.

وتختلف هذه النسبة عن نسبة الاكتفاء الذاتي للذرة الرفيعة والذرة البيضاء، حيث تصل إلى نسبة 100%.

وتشير إحصائيات وزارة الزراعة إلى التصاعد المستمر في فاتورة الاستيراد من الذرة الصفراء، حيث تزايدت من 1.3 مليار دولار عام 2016 إلى 2.1 مليار دولار عام 2021، وجاوزت 2.6 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023.

وتعد الأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا أهم الدول المصدرة للذرة الصفراء، ويبرز دور أوكرانيا في إمدادات الذرة لمصر، ومن ثم التأثير السلبي للحرب الروسية الأوكرانية، حيث يؤدي ذلك إلى نقص في الإمدادات وارتفاع في الأسعار، حيث ارتفع سعر الذرة بنسبة 10.5% في أقل من شهر.

وفي حال تطبيق متوسط السعر العالمي لعام 2022 والذي يقدر بـ375 دولارًا للطن، فإن فاتورة استيراد الذرة سترتفع إلى 3 مليارات دولار، بفارق 330 مليون دولار على أساس وفرضية ثبات الكمية المستوردة عند 8 ملايين طن في السنة.