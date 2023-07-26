فايننشال تايمز: التكلفة المقدرة لدافعى الضرائب ترتفع بشكل حاد فى بريطانيا

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن التكلفة المقدرة لدافعي الضرائب ترتفع بشكل حاد مع ارتفاع أسعار الفائدة في بريطانيا، وأن الحكومة تضطر لدفع ١٥٠ مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2033 لتغطية الخسائر المتوقعة في مخطط التسهيل الكمي لبنك إنجلترا والخاص بالسندات الحكومية نتيجة تشديد السياسة النقدية بشكل حاد.

قال الصحيفة تواجه حكومة المملكة المتحدة فاتورة بقيمة 150 مليار جنيه إسترليني لتغطية خسائر التيسير الكمي لبنك إنجلترا.

وقدر بنك إنجلترا أنه سيطلب من وزارة الخزانة تحويل ما مجموعه 150 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2033 لتغطية الخسائر المتوقعة في برنامج التسهيل الكمي للبنك المركزي ، ارتفاعًا من الحساب السابق البالغ 100 مليار جنيه إسترليني.

ونشر بنك إنجلترا أحدث تقديراته للتحويلات من الخزانة لتغطية الخسائر في مرفق شراء الأصول - الذي يضم حيازاته من السندات المشتراة.

وقال جاجيت تشادا ، مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية ، وهو مؤسسة فكرية ، إنه "من الواضح بشكل متزايد" أن الخسائر في خطة التسهيل الكمي لبنك إنجلترا ستكون بمثابة قيد على السياسة المالية في أي ميزانية قبل الانتخابات لأنها أصبحت الآن أكبر مما اعتبرته هيئة الرقابة المالية البريطانية في توقعاتها.

بدأ بنك إنجلترا في استخدام التيسير الكمي استجابة للأزمة المالية العالمية ، حيث جمع حيازات من السندات بقيمة 895 مليار جنيه إسترليني بين عامي 2009 و 2022 من أجل تعزيز الاقتصاد عندما كانت أسعار الفائدة بالفعل عند مستويات منخفضة قياسية.

وقال ديف رامسدن ، نائب محافظ بنك إنجلترا للأسواق والبنوك ، إنه من المهم ألا يأخذ واضعو الأسعار في الحسبان المخاطر المالية أو الأرباح عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية ، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالمحفظة المذهبة للبنك المركزي، ومع ذلك ، فإن التحويلات بين بنك إنجلترا ووزارة الخزانة لها عواقب على دافعي الضرائب.