بلومبرج: مصر تسعى لجذب الدولارات بشهادات إيداع جديدة

قالت وكالة بلومبرح، الأمريكية، إن مصر تسعى لجذب الدولارات بشهادات إيداع جديدة.

وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن أكبر بنوك مصر المملوكة للدولة أتاحت شهادات إيداع جديدة عالية الفائدة مقومة بالدولار الأمريكي للأجانب والمصريين، في أحدث مسعى لمعالجة أزمة العملة الأجنبية في البلاد منذ سنوات.

وأكدت الوكالة الأمريكية أن أحدث الشهادات مدتها ثلاث سنوات من البنك الأهلي المصري وبنك مصر ش.م.م تقدم عوائد بنسبة 9% سنويًا، مع دفع الفائدة مقدمًا بالجنيه المصري.

شهادات دولارية جديدة

وطرح بنكا الأهلي ومصر أمس الثلاثاء، شهادات دولارية بعائد يصل لنحو 27% مدفوع مقدمًا عن 3 سنوات، بدوريات صرف عائد شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية، وبحد أدنى لربط الشهادة نحو 500 دولار أمريكي.

وأعلن البنك الأهلي المصري عن إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، وذلك تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، من خلال ادخارها في وعاء ادخاري بعائد مميز يحافظ على تلك المدخرات وتنميتها، ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارة مدخراتهم وعوائدها، إضافة الى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم، حيث يبدأ البنك في إصدار الشهادتين، وكذا منح قرض بضمان المرتب اعتبارًا من الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.

الشهادة الدولارية الأولى

"الأهلي بلس" وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7% ويصرف العائد بذات العملة ربع سنوي، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية، وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

الشهادة الدولارية الثانية

"الأهلي فورًا" وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة، ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي.