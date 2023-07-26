"قاهرة شاهين.. عمارة وعمران".. ندوة بالأوبرا مع المعمارى حمدى السطوحى

ينظم بيت المعمار المصري، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، ندوة بعنوان: "قاهرة شاهين..عمارة وعمران" بمركز الإبداع الفني بالأوبرا، يوم الأحد 30 يوليو الجاري، في تمام الساعة 5:30 مساءً.

وسيقدم الفعالية المعماري حمدي السطوحي، وذلك ضمن نشاط صالون العمارة والسينما ببيت المعمار المصري، واحتفاءً بالعيد القومي للقاهرة والذي يحل في شهر يوليو، وبالذكرى الخامسة عشر لوفاة المخرج يوسف شاهين.

وتبدأ الرحلة بين مجموعة من المشاهد، مشاهد للقاهرة في حياتنا تتخطى حدود الصورة البديعة للمدينة في ذهننا، ومشاهد في سينما شاهين تحمل الكثير من الرسائل العابرة لبعدي الزمن والمكان للأفلام.

يوسف شاهين

هو مخرج مصري، نشأ في مدينة الإسكندرية، درس في كلية (سان مارك) الفرنسية بالإسكندرية ومنها إلى "كلية فيكتوريا" الإنجليزية في مرحلته الثانوية.

وعام 1946 وبعد أن أقنع عائلته سافر إلى الولايات المتحدة، حيث درس الفنون التمثيلية بكلية "مسرح باسادينا" بكاليفورنا، وبعد عودته لمصر قرر أن يتحول للإخراج، وساعده المصور (ألفايس أورفانيلّي) في البدء بالعمل في السينما.

وأخرج عدة أفلام لا تنساها السينما المصرية، أبرزها فيلم بابا أمين عام 1950، فيلم ابن النيل الذي دُعي فيه لمهرجان (كان) السينمائي للمرة الأولى، فيلم المهاجر، والمصير، وإسكندريه ليه؟، وهي فوضى.

بيت المعمار المصري

يعد بيت المعمار المصري، نموذجًا فريدًا يعبر عن شكل وخصائص أحد أنماط المساكن في العصر العثماني (التركي) والذي سار على تقاليد العمارة المملوكية.

بناءً على قرار وزير الثقافة رقم 19 لسنة 2010 الذى ينص على تخصيص "منزل على لبيب" (أثر رقم 496) ليكون بيت المعمار المصرى، تابعًا لصندوق التنمية الثقافية.

ويؤرخ البيت تاريخ ونماذج العمارة المصرية منذ فجر التاريخ وحتى القرن الحادي والعشرين، كمنتج ثقافي اجتماعي في تكامل للفنون وتعامل مع ظروف الموقع والمناخ ومواد الإنشاء وخبرات بنائية مكتسبة وتقدم علمي، فيلقي الضوء على عدد من رواد العمارة ذوي المدارس الفكرية المتميزة.

كما أنه يضم مكتبة بحثية ورقية ورقمية فالبيت هو أحد المراكز التابعة لصندوق التنمية الثقافية، فهو مركزاً للأنشطة الثقافية المعمارية، كالندوات وورش العمل، والمعارض المعمارية والفنية وغيرها.