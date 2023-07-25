الإحصاء: 14.8 مليار دولار حجم التجارة بين مصر ودول آسيا خلال 4 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم التبادل التجارى مع دول آسيا بلغ 14.8 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 22 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

وسجلت الصادرات المصرية لدول القارة الآسيوية نحو 4 مليارات دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 6.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 2.4 مليار دولار، وجاءت الهند فى المرتبة الأولى بأعلى قيمة للصادرات المصرية لدول آسيا بنحو 409.4 مليون دولار، يليها الصين بـ 274.9 مليون دولار، وكوريا الجنوبية 253.1 مليون دولار.

فيما قدرت قيمة واردات مصر من دول آسيا بنحو 10.8 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 15.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 4.7 مليار دولار.

وجاءت الصين فى المرتبة الأولى بأعلى واردات من آسيا بقيمة 3.7 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023، يليها الهند بواردات بلغت قيمتها 1.012 مليار دولار، ثم كوريا الجنوبية 654.2 مليون دولار.