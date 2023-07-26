ولد لأب باكستاني وأم مصرية.. أسرار في حياة المخرج محمد خان

تحل اليوم ذكرى وفاة الراحل المخرج محمد خان أحد أبرز مخرجي السينما الواقعية التي انتشرت في جيله من السينمائيين نهاية السبعينيات وطوال ثمانينيات القرن الماضي.

وفيما يلي نستعرض أسرار في حياة المخرج المصري البريطاني محمد خان بمناسبة ذكرى وفاته.

- ولد محمد خان في السادس والعشرين من أكتوبر 1942، ورحل في مثل هذا اليوم في السادس والعشرين من يوليو 2016.

- مخرج سينمائي مصري بريطاني.

- ولد لأب من أصل باكستاني وأم مصرية.

- انحسر نشاطه السينمائي خلال السنوات الأخيرة وشارك في كتابة 12 قصة من 21 فيلماً قام بإخراجها.

- متزوج من وسام سليمان كاتبة السيناريو لفيلميه بنات وسط البلد و في شقة مصر الجديدة.

- تعمل ابنته نادين خان أيضاً في مجال الإخراج السينمائي.

- حصل على الجنسية المصرية بقرار رئاسي في 19 مارس 2014.

- في عام 1956، سافر إلى إنجلترا لدراسة الهندسة المعمارية، إلا أنه التقى بالصدفة بشاب سويسري يدرس السينما هناك وذهب معه إلى مدرسة الفنون، فترك الهندسة والتحق بمعهد السينما في لندن .

- عاش محمد خان فترة طويلة في إنجلترا، دامت سبع سنوات، حيث أنهى دراسته في معهد السينما عام 1963.

- بعدها عاد إلى القاهرة وعمل في شركة فيلمنتاج (الشركة العامة للإنتاج السينمائي العربي)، تحت إدارة المخرج صلاح أبو سيف، وذلك بقسم القراءة والسيناريو.

- سافر بعدها إلى لبنان ليعمل مساعداً للإخراج، وبعدها إلى إنجلترا ، حيث هزته هناك أحداث حرب 1967.

أنشأ دار نشر وأصدر كتابين، الأول عن السينما المصرية والثاني عن السينما التشيكية، وكان يكتب مقالات عن السينما. وفي عام 1977 عاد إلى مصر وأخرج فيلماً قصيراً.

عاد محمد خان إلى القاهرة وبدأ مشواره السينمائي بفيلم ضربة شمس عام 1978، أولى تجاربه الروائية الفيلمية، والذي أعجب به نور الشريف عند قراءته للسيناريو، لدرجة أنه قرر أن ينتجه.

من أفلامه