خال الضحية يحكى التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة طنطا على يد صديقتها

إتشحت منطقة الجلاء بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، بالسواد، وشهدت لحظات صعبة وحزينة خلال تشييع جنازة الطالبة التي لقيت مصرعها علي يد صديقتها المقربة بسبب خلافات علي علاقة القاتلة بشاب.

ولقت الفتاة "فرح محمد" البالغة من العمر 17 عامًا، مصرعها بعدما قُتلت على يد صديقتها في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وكشفت التحقيقات الأولية أن القاتلة هي صديقة الضحية "آية"، حيث تشاجرت الفتاتان بسبب خلافات شخصية بينهما بسبب شاب إرتبطت به المتهمة، وفي لحظة غضب قامت "آية" بقتل "فرح" وتقطيع جسدها إلى أجزاء ورميها في إحدى المصارف.

وأفاد خال الضحية، محمود السيد، بأن المتهمة كانت صديقة عمر الفتاة المقتولة، وكانت تتعامل معها كأختها، ولكن في لحظة شيطانية قامت بالغدر بها وضربتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم قامت بتقطيع جسدها ورميه في إحدى المصارف بقرية سبرباي التابعة لمركز طنطا.

وأضاف السيد، أنه تم اكتشاف الجريمة بعد أن عثر أحد النباشين على جوال يحتوي على أشلاء جثة الفتاة، وبتتبع الكاميرات تم التوصل إلى سائق التوك توك الذي قام بنقل المتهمة إلى المصارف، وتم القبض عليه وعليها وتم إحالتها للنيابة.

وأكمل خال الضحية، أدان الجميع هذه الجريمة البشعة، وطالب بضرورة تشديد العقوبات على الجرائم العنيفة، وتعزيز الوعي القانوني والاجتماعي بأهمية الاحترام والتسامح وحقوق الإنسان. كما طالب السيد بالقصاص من الجانية لإنصاف ضحيته وعائلتها.

فيما قال حسن محمود أحد جيران فرح، تلقت الجريمة ردود فعل واسعة من قبل المنطقة، حيث أدان الجميع هذا الفعل البشع الذي أودى بحياة الفتاة الشابة علي يد صديقتها المقربة، مضيفًا أن العديد من أهل المنطقة من النشطاء والمدونين طالبوا بضرورة تشديد العقوبات على هذه الأفعال العنيفة، وتعزيز الوعي القانوني والاجتماعي بأهمية الاحترام والتسامح وحقوق الإنسان.

وناشد بضرورة تعزيز الوعي النفسي والاجتماعي لدى الشباب والفتيات في مراحل التعليم المختلفة، وتشجيعهم على التعامل بشكل إيجابي ومسؤول فيما يتعلق بعلاقاتهم الشخصية والاجتماعية، مضيفًا أن هذه الجريمة مثالا صارخا على وجود مشاكل في المجتمع المصري، وتحتاج إلى جهود مشتركة من المجتمع والأفراد والسلطات الرسمية للتصدي لهذه المشاكل والعمل على إيجاد حلول فعالة لها في أقرب وقت ممكن.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، في كشف غموض واقعة العثور على جثة لفتاة مجهولة الهوية عُثر عليها ملقاه في مياه مصرف قرية سبرباي بمدينة طنطا، حيث أوضحت تحريات مباحث مركز شرطة طنطا، أن الفتاة تعرضت للقتل على يد صديقتها بعد أن قامت بطعنها والتخلص من الجثة في المصرف بسبب خلافات بينهم.

وبالفحص تبين أن الجثة لفتاة تدعي "فرح.م"17 سنة بالصف الثاني الثانوي، واستدرجتها زميلتها لمنزلها وقامت بقتلها بسبب خلافات بينهم علي شاب، وتخلصت من أجزاء من الجثة في المصرف، تم ضبط المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتفاصيل القصة تعود عندما أقدمت فتاة على إنهاء حياة صديقتها بعد تسديد طعنة لها باستخدام سلاح أبيض (سكين) في منطقة طنطا بمحافظة الغربية على إثر خلافات بينهما، بسبب شاب يعرفانه وتتنافسان عليه، ثم قامت تقطيع أجزاء من جسدها وإلقاء جثتها في الترعة.