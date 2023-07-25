هل يجعل الذكاء الاصطناعي انبعاثات الكربون قابلة للتداول؟

تعد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قضية ملحة بالنسبة للعالم ، لكن خرائط الطريق للتعامل مع الانبعاثات بعيدة كل البعد عن الوضوح.

وبحسب صحيفة آسيا تايمز الصينية، لايزال أمطريق طويل لمواكبة هذه الضجيج، متسائلة، هل سيجعل الذكاء الاصطناعي انبعاثات الكربون قابلة للتداول؟ ، لافتا الى ان تداول انبعاثات الكربون هو El Dorado لإدارة تغير المناخ، وهو سوق جديد سيسمح للشركات بتعويض مساهمتها المفترضة في ظاهرة الاحتباس الحراري وإعطاء الحكومات آلية لتحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والبيئية.

أضاف “من المعروف أن انبعاثات الكربون يصعب قياسها ، وقد واجه المراقبون الحاليون للانبعاثات انتقادات لاذعة من قبل الحكام العلميين”.

ومن المفترض أن تشتري الشركات التي تنبعث منها انبعاثات الكربون أرصدة من الكيانات التي تقلل انبعاثات الكربون ، بما في ذلك إعادة التحريج ، وتقليل الانبعاثات من مدافن النفايات ، وإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي من صنع الإنسان. القياس هو المشكلة الرئيسية.

ولا يزال أمام سوق الكربون طريق طويل لمواكبة هذا الضجيج.

و تدعي شركة الاستشارات العالمية McKinsey أن "الطلب على أرصدة الكربون يمكن أن يزيد بمعامل 15 أو أكثر بحلول عام 2030 وبعامل يصل إلى 100 بحلول عام 2050.

وبشكل عام يمكن أن تصل قيمة سوق أرصدة الكربون إلى 50 مليار دولار في عام 2030" ويفترض أن تكون 350 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2050.

كما تشير تقديرات أخرى إلى أن السوق تبلغ 22 تريليون دولار بحلول 2050 حيث ينتج الذكاء الاصطناعي بيانات أكثر موثوقية.

ووفقا للتقرير فقد يمكن أن يؤدي تحسين تقنيات القياس إلى إحداث فرق بين مشروع مولود ميت وأحد أكبر الأسواق في العالم. تدعي إحدى الشركات الناشئة أنها حققت تحسينًا جذريًا في دقة القياس من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي على مجموعة من النماذج الحالية لانبعاثات الكربون.

أضاف إذا نجح الذكاء الاصطناعي في إنشاء معيار قياس مقبول عالميًا ، فقد يصبح سوق تداول الكربون أحد أكبر الأسواق في العالم.

تقول Jizhaojia GCN إنها طورت خوارزمية تضم العديد من النماذج المقبولة على نطاق واسع لانبعاثات الكربون ، وتستمد البيانات من مجموعة واسعة من المؤسسات الصناعية والمشاريع المشتركة.

وتأسست الشركة من قبل رجل الأعمال الصيني الأمريكي برونو وو، أحد المساهمين في شركة آسيا تايمز القابضة.