الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفن جثتي شابين عُثر عليهما غارقين في مياه ترعة بأطفيح

ارشيفية
ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، دفن جثتي شابين تم العثور عليهما غارقين في مياه ترعة أبو قرني بكفر الواصلين بدائرة مركز شرطة أطفيح، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ظروفها ملابساتها، كما استعجلت التقرير الطبي الخاص بهم لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمها.

 

تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شابين في مياه ترعة أبو قرني بكفر الواصلين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثتين وجرى نقلهما إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الجيزة دفن جثتي شابين مياه ترعة أطفيح

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