تجديد الثقة فى مديرى أمن القاهرة والجيزة وقطاعى الأمن الوطنى والإعلام

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الثلاثاء، حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2023.

تضمنت الحركة تجديد الثقة فى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة، ومساعدى الوزير لقطاع الأمن الوطنى وقطاع الإعلام والعلاقات اللواء ناصر محيي الدين.

جاءت حركة التنقلات الشرطة 2023، إدراكًا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة؛ للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى؛ لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.