نقيب الصحفيين: خطوات جادة لتسريع عملية تطوير النادي النهري

قال الكاتب خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن لقائه مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تضمّن مناقشة تطوير نادي الصحفيين النهري بشارع البحر الأعظم بالجيزة.

وأضاف “البلشي” في تصريحات له، أن الوزير أكد انفتاحه على جميع الحلول، والوزارة جاهزة للإسراع في إجراءات افتتاحه.

وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة ستعقد لقاءً آخر مع الوزير، بحضور مجلس إدارة النادي المُنتخب، لاتخاذ خطوات حقيقية لإعادة افتتاحه.

وتابع: "تطوير النادي عانى من بعض المعوقات، والتي لها علاقة بالمرافق والمحافظة، وبذلنا جهد كبير مع مجلس الإدارة لإعادة افتتاحه".