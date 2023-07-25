الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب الصحفيين: خطوات جادة لتسريع عملية تطوير النادي النهري

خالد البلشي
خالد البلشي

قال الكاتب خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن لقائه مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تضمّن مناقشة تطوير نادي الصحفيين النهري بشارع البحر الأعظم بالجيزة.

وأضاف “البلشي” في تصريحات له، أن الوزير أكد انفتاحه على جميع الحلول، والوزارة جاهزة للإسراع في إجراءات افتتاحه.

وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة ستعقد لقاءً آخر مع الوزير، بحضور مجلس إدارة النادي المُنتخب، لاتخاذ خطوات حقيقية لإعادة افتتاحه.

وتابع: "تطوير النادي عانى من بعض المعوقات، والتي لها علاقة بالمرافق والمحافظة، وبذلنا جهد كبير مع مجلس الإدارة لإعادة افتتاحه".

الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين وزير الشباب والرياضة البحر الأعظم الوزارة النادي

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