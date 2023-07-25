"هل يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على باطن الأرض؟".. أستاذ زلازل يجيب

قال صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بمعهد البحوث الفليكة والجيو فيزيقية، إن تركيا تعرضت صباح اليوم الثلاثاء، لهزة أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، إلا أن مصر لم تتأثر به.

وعن توقع عالم تركي باحتمالية وقوع زلازل أخرى، قال “الحديدي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن العالم الهولندي الذي تنبأ بزلزال تركيا في فبراير، لم يبني توقعاته على أسس علمية.

ارتفاع درجات الحرارة وعلاقته بحركة الزلازل

وأكد أستاذ الزلازل، أن درجة الحرارة التي نعيشها لا تؤثر على حرارة باطن الأرض، فما يحدث من ظواهر سطحية ليس له علاقة بالظواهر داخل باطن الأرض.