تقرير: 1.3 مليار جنيه أجور للعاملين في "القابضة للأدوية" وتوابعها

كشف تقرير صادر عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام - حصلت “الدستور” علي نسخة منه -عن حجم أجور العاملين في الشركة القابضة للأدوية وتوابعها وهي احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام العام.

ووفقا للتقرير، فإن حجم الأجور المعتمد رسميًا، بلغ 1.3 مليار جنيه خلال عام 2022.

وبلغ حجم العاملين في الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة نحو 13955 عامل فيما بلغت حجم الاستثمارات المنفذة خالال عام 2022 نحو 284 مليون جنيه علي الرغم أنه كان يعد عام تطوير صناعة الأدوية .

وبلغت متوسط أجور العاملين في الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة نحو 94907 جنيه .

ووفقا للتقرير، فقد بلغ صافي ربح القابضة وشركاتها نحو 406 مليون فيما حققت الشركات خسائر بنحو 239 مليون جنيه .