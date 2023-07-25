خبير طاقة: قطاع الغاز يُدار بخطط إنتاج محددة على مدار العام

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، قطاع الغاز الطبيعي المصري يدار بخطط إنتاج محددة علي مدار العام مع إيضاح تام لفترات الصيانة الدورية، وكذا تحديدها في حالات الارتفاع القياسية لدرجات الحرارة.

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: قطاع الغاز يدار بخطط إنتاج محددة علي مدار العام

وتابع «يوسف» أن الأمور واضحة تماما لمسئولي تشغيل محطات الكهرباء، وهنا نلاحظ أن هناك بدائل تنحصر في المازوت والسولار كبديل للغاز الطبيعي، ونجد أن قطاع البترول يلتزم بالحصة الغازية المقررة لمحطات الكهرباء، والتي تستحوذ علي ما يوازي 60٪ من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي كما هو متفق عليه بين الوزارتين من خلال الاجتماعات الدورية فيما بينهما، إضافة إلي انخفاض كفاءة محطات الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحالي سواء المولدة من الغاز الطبيعي أو السولار والمازوت.

وأعلنت وزارة الكهرباء، في وقت سابق، عن خططها المستقبلية بالاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مجمعات الطاقة الشمسية ومحطات الرياح، والتي تأثر إنتاجها في الفترة الأخيرة نتيجة تراكم الغبار والأتربة علي الخلايا الشمسية، وكذلك انخفاض انتاج محطات الرياح نتيجة انخفاض سرعة الرياح لتصل لمعدلات منخفضة 14- 16 كيلو مترا/ الساعة، مما أدي إلي قيام زيادة التحميل علي الغاز الطبيعي خلاف المتفق عليه.

وفي السياق أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الذى عقد، أنه تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حالياً، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، مما أدي إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء، موضحًا: مع انخفاض هذه الضغوط، تم البدء منذ يومين في تخفيف الأحمال، حتى يمكن الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز، لافتا إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب، حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.