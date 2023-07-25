تحرير 105 محاضر إشغال طريق في حملة مكبرة بشوارع بني مزار بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتعديات المحلات التجارية والباعة الجائلين على حرم الطريق العام تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع وإزالة كافة تعديات المحلات التجارية والتي تتسبب في إعاقة سير المواطنين والحركة المرورية وتخلق حالة من الزحام والأختناق المروري.

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني مزار واصلت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات على حرم الطريق والإشغالات حيث شن على الكيال ويسري محمد نائبا رئيس المركز والمدينة يرافقهم مايكل حليم رئيس حى جنوب بالتعاون مع إدارة الإشغالات والإزالات حملة لإزالة الإشغالات التى تعيق الحركة بشارع بورسعيد وشارع الشوانى والعاشر من رمضان لتحسين حركة السير، أسفرت عن تحرير١٢ محضر إشغال طريق و٨ محاضر ضبط إشغال طريق و٨٥ إزالة إدارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها، مشيرا إلى أن قيام الوحدة المحلية بقرية صندفا بحملة لإزالة الإشغالات بالفترة المسائية بشوارع القرية الرئيسية لتحسين حركة السير.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار تكثف من حملات رفع الإشغالات على الطريق العام بعد شكوى المواطنين من وجود تعديات من بعض المحلات التجارية والمطاعم والباعة الجائلين خاصة بالشوارع الرئيسية بالمدينة مما يتسبب في إعاقة حركتهم وحدوث تكدس وزحام شديد وحالة من الاختناق المروري مشيرا إلى أنه نبه على أصحاب المحلات التجارية بعدم تعدي حدود ومساحة محلاتهم المرخص بها وأنه في حالة تكرار التعدي سيتم تنفيذ القانون عليهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لهم مشيرا إلى استمرار هذه الحملات بكافة شوارع أحياء المدينة وشوارع القرى بشكل يومي.

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