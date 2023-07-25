الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 105 محاضر إشغال طريق في حملة مكبرة بشوارع بني مزار بالمنيا

حملات مكبرة لرفع
حملات مكبرة لرفع الأشغالات بشوارع بني مزار بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتعديات المحلات التجارية والباعة الجائلين على حرم الطريق العام تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع وإزالة كافة تعديات المحلات التجارية والتي تتسبب في إعاقة سير المواطنين والحركة المرورية وتخلق حالة من الزحام والأختناق المروري. 

 

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني مزار واصلت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات على حرم الطريق والإشغالات حيث شن على الكيال ويسري محمد نائبا رئيس المركز والمدينة يرافقهم مايكل حليم رئيس حى جنوب بالتعاون مع إدارة الإشغالات والإزالات حملة لإزالة الإشغالات التى تعيق الحركة بشارع بورسعيد وشارع الشوانى والعاشر من رمضان لتحسين حركة السير، أسفرت عن تحرير١٢ محضر إشغال طريق و٨ محاضر ضبط إشغال طريق و٨٥ إزالة إدارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها، مشيرا إلى أن قيام الوحدة المحلية بقرية صندفا بحملة لإزالة الإشغالات بالفترة المسائية بشوارع القرية الرئيسية لتحسين حركة السير.

 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار تكثف من حملات رفع الإشغالات على الطريق العام بعد شكوى المواطنين من وجود تعديات من بعض المحلات التجارية والمطاعم والباعة الجائلين خاصة بالشوارع الرئيسية بالمدينة مما يتسبب في إعاقة حركتهم وحدوث تكدس وزحام شديد وحالة من الاختناق المروري مشيرا إلى أنه نبه على أصحاب المحلات التجارية بعدم تعدي حدود ومساحة محلاتهم المرخص بها وأنه في حالة تكرار التعدي سيتم تنفيذ القانون عليهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لهم مشيرا إلى استمرار هذه الحملات بكافة شوارع أحياء المدينة وشوارع القرى بشكل يومي.

363381082_691839396319592_2150673366195866629_n
363381082_691839396319592_2150673366195866629_n
363353459_691837412986457_8676976098433554771_n
363353459_691837412986457_8676976098433554771_n
363385504_691837456319786_757404048563099367_n
363385504_691837456319786_757404048563099367_n
357430109_691837346319797_8001671704676137792_n
357430109_691837346319797_8001671704676137792_n
357765587_691837362986462_7178568521158099224_n
357765587_691837362986462_7178568521158099224_n
تحرير 105 محضر إشغال طريق حملات مكبرة لرفع الإشغالات شوارع مركز بني مزار بالمنيا يسري محمد نائب رئيس مركز بني مزار عماد حسن رئيس مركز بني مزار

الأكثر قراءة

بالأسماء حركة تنقلات الشرطة لعام 2023 كاملة

"سقط من الطابق الـ14".. ننشر صور عامل دليڤرى لقى مصرعه فى دارالسلام

مزارعو الفواكه بالغربية ينتقدون مزاد جناين المنشاوي بالقرشية.. و"الأوقاف" تحقق في الواقعة

تصعيد جديد من الخطيب ضد الشحات في أزمة الشيبي

الفرصة الأخيرة.. تنبيه عاجل من مدرسة المتفوقين للبنين في عين شمس

حقيقة تحديد موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا