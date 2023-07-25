الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دي ماريزو: أسرة مبابي وافقت على عرض الهلال وتبقى موافقة اللاعب

مبابي
مبابي

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي ماريزو موقف أسرة النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان من عرض الهلال السعودي.

ذكر تقرير إخباري، الثلاثاء، أن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض قياسي عالمي قيمته 300 مليون يورو لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي. 

وقال دي ماريزو، إن عائلة مبابي وافقة على العرض ويتبقى فقط موافقة اللاعب لإنهاء الصفقة هذا الصيف.

وتحوم الشكوك بشكل كبير حول مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان، بعد استبعاده من رحلة الفريق إلى اليابان ضمن استعداداته للموسم المقبل. 

الهلال تقدم بعرض مكتوب لضم مبابي، الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، وقد حصل الهلال على إذن من سان جيرمان للتحدث مع اللاعب. وذكرت مصادر قريبة من النادي الفرنسي أن أندية أخرى أبدت، خلال الأيام الأخيرة، رغبة في ضم النجم الفرنسي، ومن بينها تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وإنتر ميلان وبرشلونة.

مبابي كيليان مبابي دي ماريزو الهلال الهلال السعودي

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