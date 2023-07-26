الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 فى الأسواق المصرية

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

زاد البحث عن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين من قبل ربات البيوت الراغبات في وضع ميزانية شراء شهرية لمتطلبات المنزل تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية والركود في حركة البيع والشراء.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 في الأسواق المصرية

انخفاضات في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 في الأسواق المصرية عقب توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربيين خلال الأيام الماضية بفعل استقرار أسعار صرف العملات المالية للدول العربية والأجنبية في البنوك المصرية وإليكم الأسعار بالتفصيل في الأسواق:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو  55 جنيها، وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 63 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.


سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو  55 جنيها وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 63 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.


سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو  93 جنيها، وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 100 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو  85 جنيها، وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 90 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.


سجل سعر كيلو البط البلدي في المزارع للتجار نحو  85 جنيها، وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 100 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.


سجل سعر كيلو البط مولارد في المزارع للتجار نحو  80 جنيها، وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 85 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الثلاثاء 25-7-2023

الفراخ البيضاء بـ58 جنيهًا.. أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم


 

سجل سعر كيلو الأوراك في محلات بيع الطيور للمستهلكين نحو 75 جنيها.

سجل سعر كيلو الدبابيس في محلات بيع الطيور للمستهلكين نحو 85 جنيها.

سجل سعر كيلو الأجنحة في محلات بيع الطيور للمستهلكين نحو 55 جنيها.

سجل سعر كيلو البانية في محلات بيع الطيور للمستهلكين نحو 160 جنيه.

txt

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 25-7-2023

txt

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-7-2023

 

سعر البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 115 جنيها، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 120 جنيها.


سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 115 جنيها، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 125 جنيها.


سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 120 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 130 جنيها.

اقرأ المزيد

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

أسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن الدواجن سعر كيلو الفراخ البيضاء الفراخ الأمهات الفراخ البلدي

الأكثر قراءة

تجديد الثقة لمدير مباحث القاهرة ونائبيه

بالأسماء حركة تنقلات الشرطة لعام 2023 كاملة

خال الضحية يحكى التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة طنطا على يد صديقتها

شعبة الدخان: هناك أزمة حقيقية في أسعار السجائر بمصر

نتيجة الصف الثالث الثانوى الأزهرى 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 فى الأسواق المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الحل في كلمتين!

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا