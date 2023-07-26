أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 فى الأسواق المصرية

زاد البحث عن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين من قبل ربات البيوت الراغبات في وضع ميزانية شراء شهرية لمتطلبات المنزل تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية والركود في حركة البيع والشراء.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 في الأسواق المصرية

انخفاضات في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 في الأسواق المصرية عقب توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربيين خلال الأيام الماضية بفعل استقرار أسعار صرف العملات المالية للدول العربية والأجنبية في البنوك المصرية وإليكم الأسعار بالتفصيل في الأسواق:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 55 جنيها، وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 63 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.



سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 55 جنيها وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 63 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.



سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 93 جنيها، وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 100 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 85 جنيها، وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 90 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.



سجل سعر كيلو البط البلدي في المزارع للتجار نحو 85 جنيها، وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 100 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.



سجل سعر كيلو البط مولارد في المزارع للتجار نحو 80 جنيها، وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 85 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.





سجل سعر كيلو الأوراك في محلات بيع الطيور للمستهلكين نحو 75 جنيها.

سجل سعر كيلو الدبابيس في محلات بيع الطيور للمستهلكين نحو 85 جنيها.

سجل سعر كيلو الأجنحة في محلات بيع الطيور للمستهلكين نحو 55 جنيها.

سجل سعر كيلو البانية في محلات بيع الطيور للمستهلكين نحو 160 جنيه.

سعر البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 115 جنيها، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 120 جنيها.



سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 115 جنيها، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 125 جنيها.



سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 120 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 130 جنيها.

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