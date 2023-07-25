الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا تستغل طوارئ كورونا لاستقبال ضحايا الصيف الساخن

جريدة الدستور

امتدت موجة الحر الشديدة التي اجتاحت جنوب غرب الولايات المتحدة إلى الغرب الأوسط، وفي طريقها لتصل إلى الشمال الشرقي هذا الأسبوع.

فيما أصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية تنبيهات بشأن الحرارة الهائلة، الثلاثاء، لـ45 مليون أمريكي عبر اثنتي عشرة ولاية من جنوب كاليفورنيا إلى مونتانا عبر السهول الكبرى والعودة إلى جنوب فلوريدا.

وتظهر توقعات الطقس في الولايات المتحدة، ليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة ستصل أو تتجاوز 110 درجة فهرنهايت في مدن مثل بالم سبرينغز، كاليفورنيا، فينيكس، أريزونا؛ ولاس فيغاس، ونيفادا.

درجات حرارة قياسية في الاريزونا 

وسجلت عاصمة ولاية أريزونا رقماً قياسياً خلال 25 يومًا متتاليًا بدرجات حرارة عند 110 درجة أو أعلى، ولم تنخفض درجات الحرارة خلال الليل في فينيكس أيضًا عن 90 درجة لمدة 15 يومًا على الأقل.

قال الموظفون في مركز Valleywise Health Medical Center في فينيكس لشبكة ABC News، أمس، إن وحدة مكافحة الحروق كانت ممتلئة بالمصابين بحروق جلدية بسبب الحرارة المرتفعة.

وأضافوا أن حوالي ثلث مرضى الحروق الذين يعالجونهم حاليًا هم أشخاص لديهم حروق جلدية من السقوط والحرق على الأرض الساخنة.

إصابات بالغة بسبب الحرارة المرتفعة

وأخبر الأطباء هناك ABC News أن غالبية الحروق المرتبطة بالطقس التي يرونها هي للأشخاص المشردين الذين كانوا في الخارج لفترة طويلة من الوقت.

خصص مركز Valleywise Health الطبي جزءًا من غرفة الطوارئ الخاصة به - التي كانت تُستخدم سابقًا كوحدة لمرضى COVID-19 خلال ذروة الوباء - وحولها إلى منطقة لعلاج حالات الإنهاك الحراري الأشد أو الوشيكة للموت، وسط تحذيرات الأطباء في الولايات المنتشرة من ارتفاع إصابات الاجهاد الحراري.

وسجلت ميامي، فلوريدا، ارتفاعًا في مؤشر الحرارة عند 100 درجة في 44 يومًا على التوالي متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 32 يومًا المسجل في عام 2020.

أمريكا الإجهاد الحراري ارتفاع الحرارة الولايات المتحدة أرتفاع شديد في درجات الحرارة

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