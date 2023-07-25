الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 5 سنوات لمتهم بسرقة موظف بشركة بالإكراه والتعدي عليه بالضرب

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عامل بالسجن 5 سنوات، بتهمة سرقة موظف بشركة  بالإكراه والتعدي عليه بالضرب في منطقة وسط البلد انتقاما منه.

 

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من موظف أفاد فيه بتعرضه بتعدي زميله السابق في الشركة عليه بالضرب بسلاح أبيض أثناء خروجه من مقر الشركة، مما أدى لإصابته بجروح فى أنحاء متفرقة من جسده.

 

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم كان زميل المجني عليه فى الشركة، وتم طرده بسبب كشف المجني عليه تلاعب المتهم في أوراق الشركة، فقررت الشركة فصله عن العمل، فقرر المتهم الانتقام من زميله لتسببه فى طرده من العمل، وانتظره أثناء خروجه من مقر الشركة، واعتدى عليه بالضرب بسلاح أبيض.

 

جرى القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة.

محكمة جنايات القاهرة عامل السجن 5 سنوات سرقة موظف وسط البلد

الأكثر قراءة

التحقيق فى واقعة العثور على جثة بائع فى منزله بروض الفرج

لماذا لا يستطيع الرجل البقاء دون زواج بعد وفاة الزوجة؟.. استشارى نفسى تجيب

تيسير مطر: الجلسات المتخصصة بداية حقيقية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

الأرصاد: الأسبوع المقبل بداية انكسار الموجة الحارة

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى

"تاون جاس": بدء أعمال ملء الخزان الرئيسي بمحطة إضافة الرائحة بالتبيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا