السجن 5 سنوات لمتهم بسرقة موظف بشركة بالإكراه والتعدي عليه بالضرب

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عامل بالسجن 5 سنوات، بتهمة سرقة موظف بشركة بالإكراه والتعدي عليه بالضرب في منطقة وسط البلد انتقاما منه.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من موظف أفاد فيه بتعرضه بتعدي زميله السابق في الشركة عليه بالضرب بسلاح أبيض أثناء خروجه من مقر الشركة، مما أدى لإصابته بجروح فى أنحاء متفرقة من جسده.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم كان زميل المجني عليه فى الشركة، وتم طرده بسبب كشف المجني عليه تلاعب المتهم في أوراق الشركة، فقررت الشركة فصله عن العمل، فقرر المتهم الانتقام من زميله لتسببه فى طرده من العمل، وانتظره أثناء خروجه من مقر الشركة، واعتدى عليه بالضرب بسلاح أبيض.

جرى القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة.