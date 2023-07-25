الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هدير جميل: العلمين الجديدة لم تشهد تطويرا منذ 70 عاما

العلمين
العلمين

العلمين الجديدة تحولت إلى مدينة الأحلام والخيال، حيث أصبحت هذه المدينة حلم جميع الأجيال، بها الكثير من الخدمات والمرافق التي تناسب جميع فئات وشرائح المجتمع.

تطوير العلمين الجديدة

وقالت هدير جميل، مراسلة “دي إم سي”، إن أرض العلمين لم تشهد أي تطوير منذ أكثر من ٧٠ عاما، وما حدث في العلمين الآن فقط تم البدء فيه منذ ست سنوات.

وأكدت هدير جميل، أن الأبراج السكنية في العلمين الجديدة بها الكثير من التنوع، حيث يوجد الفلل والشاليهات، والشقق السكنية، والاستوديوهات وبالتالي أبراج العلمين الجديدة تناسب جميع الفئات والشرائح.

العالم علمين

وتابعت: "المواطنون في العلمين الجديدة الآن يتسابقون فيما بينهم الآن لحجز تذكرة لحفلات النجوم في العلمين الجديدة".

 
واستطرد: "جميع تذاكر حفلات النجوم من المتوقع أنها أوشكت على الانتهاء بسبب الإقبال الكثيف من المواطنين المصريين والعرب المتواجدين في العلمين". 
 

العالم علمين مدينة العلمين دي ام سي السفيرة عزيزة هدير جميل

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