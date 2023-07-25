الفرصة الأخيرة.. تنبيه عاجل من مدرسة المتفوقين للبنين في عين شمس

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيه عاجل لطلاب المتقدمين لمدرسة المتفوقين في عين شمس، مُشيرًة إلى أن 25 يوليو هو آخر يوم للتقديم ومع الطلاب فرصة حتي نهاية اليوم.

آخر موعد لتقديم مدرسة المتفوقين للبنين في عين شمس

علي أن تبدأ اختبارات القبول في شهر أغسطس المقبل وقالت وزارة التربية والتعليم بخصوص التقديم للالتحاق مدرسة المتفوقين الثانوية بنين بعين شمس للعام الدراسي 2023-2024.

من خلال الرابط التالي (من هنا).

تسلم الاوراق المطلوبة بالكامل لقسم شئون الطلاب في الإدارة التعليمية التي حصل منها الطالب على الشهادة الإعدادية والاستمارة الإلكترونية الخاصة بالمدرسة ورقة واحدة فقط، ويجب دفع رسوم اختبار القدرات 100 جنيه، عن طريق فوري كود الخدمة 66619، أو عن طريق البريد المصري على حساب رسوم اختبارات القدرات لمدرسة المتفوقين بعين شمس

ونوهت الوزارة إلى أنه يجب تسكين الطالب في مدرسة ثانوي عام، لأن هذه المدرسة لا تتبع تنسيق المدارس الثانوي العادي ، لان التقديم للمدرسة بنظام المسابقة واختبارات القدرات.

وقالت المدرسة علي صفحتها الرسمية علي “فيس بوك”: "ردا على تساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم بخصوص كيفية التقديم لمدرسة المتفوقين الثانوية بنين بعين شمس والمستندات المطلوبة للتقديم وذلك من خلال إعلان مسابقة على موقع وزارة التربية والتعليم ويكون فيه شروط القبول والتسجيل وطباعة الاستمارة الالكترونية بعد التسجيل ووضع صورتين حديثتين للطالب مقاس 4×6 على الاستمارة وصورة بيان النجاح وصورة شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب + الأصل للإطلاع واصل إيصال سداد رسم الامتحان ( سيتم الإعلان عنه فى الإعلان) وتسليم جميع المستندات السابقة لشئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على الشهادة الاعدادية وليس أى جهة أخرى ، بالنسبة للطلاب المصريين فقط الحاصلين على الشهادة الاعدادية ( ابناؤنا فى الخارج ) يكون التقديم لهم فقط فى الإدارة العامة للامتحانات ومعهم المستندات السابقة بالإضافة إلى أصل بيان النجاح الصادر من أبناؤنا فى الخارج .

وأضافت: بالنسبة لارقام الجلوس بتكون أيضاً على موقع الوزارة ولابد من طباعتها وتسليمها للطالب يوم الإختبار حيث بيتم تحديد مكان الاختبار وساعة الاختبار وعنوان مكان الاختبار ويفضل زيارة مكان الاختبار فى يوم سابق لمعرفة المكان تحديداً علما بأن المسابقة من يوم واحد ولايوجد لها دور ثان ولا تقبل لها أية اعذار ونصيحة للطالب عدم السهر ليلاً وتناول طعام الإفطار قبل خروجه من المنزل.