لعنة النيران تصل إيطاليا.. غلق مطار صقلية وانقطاع متواصل للكهرباء والماء

طوقت حرائق الغابات التي سببتها موجة حارة شديدة مدينة باليرمو في إيطاليا، بعد أن قفزت درجات الحرارة في مدينة صقلية إلى 47 درجة مئوية أمس الاثنين.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، إن السلطات المحلية أغلقت مطار صقلية مؤقتًا، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 55 حريقًا هائلًا في الجزيرة، بعد أن فشلت فرق الإنقاذ في الوصول إلى مواقع الحرائق.

محاولات إنقاذ جديدة

تابعت أن ثمة محاولات جديدة حتى يصل المئات من رجال الإطفاء من مناطق أخرى في إيطاليا للمساعدة في مكافحة النيران، حيث أفادت الأنباء أن امرأة تبلغ من العمر 88 عامًا لقيت حتفها في سان مارتينو ديلي سكيل، على بعد أميال قليلة من عاصمة صقلية، بعد أن أدى الاضطراب الناجم عن الحرائق إلى منع خدمات الطوارئ من الوصول إليها في الوقت المناسب.

وقال أحد سكان سان مارتينو ديلي سكيل لوكالة أنباء أنسا الإيطالية: "لم نر شيئًا كهذا من قبل كنا محاطين بالنيران، لم نتمكن من الذهاب إلى أي مكان، قضينا الليل في الساحة، كانت لحظات مروعة".

وتابعت الصحيفة أنه تم إجلاء أكثر من 120 أسرة من منازلهم في مونديلو وكابو جالو وبوجيو ريدينت منذ أمس الاثنين، مع تقدم سحب من الدخان صوب وسط المدينة ودوي صفارات الإنذار لسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف في أنحاء العاصمة الصقلية.

ارتفعت درجات الحرارة في باليرمو، أمس الاثنين، محطمة الرقم القياسي السابق للمدينة البالغ 44.8 درجة مئوية، والذي تم تسجيله في عام 1999.

وقال المعهد الوطني للفيزياء الفلكية، إنه تم تسجيل 47 درجة مئوية في محطة الطقس الرقمية الخاصة به في أعلى قصر Palazzo dei Normanni الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى في الساعة 3.42 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأبلغت المستشفيات في جميع أنحاء المدينة عن ارتفاع حاد في عدد الأشخاص الذين يسعون للحصول على رعاية الطوارئ للأمراض المرتبطة بالحرارة.

وأوضحت أنه في مدينة كاتانيا شرق صقلية، كانت درجات الحرارة قريبة من 47 درجة مئوية، وكان المواطنون يعانون من انقطاع التيار الكهربائي ومشاكل في إمدادات المياه.

وتابعت أنه تم تسجيل الرقم القياسي الأوروبي البالغ 48.8 درجة مئوية في فلوريدا، صقلية، في أغسطس 2021. درجات الحرارة مرتفعة في جميع أنحاء جنوب إيطاليا، ومن المتوقع أن تظل كذلك قبل أن تنخفض غدًا الأربعاء.

وقالت نقابة CGIL، إن رجلاً تونسيًا يبلغ من العمر 50 عامًا يعمل في مزرعة بالقرب من فيتربو، شمال روما، أصبح يوم الاثنين خامس عامل يموت لأسباب تتعلق بموجات الحر في إيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت الصحيفة أنه في حين أن الحرارة تخنق الجنوب، استمرت المناطق الشمالية في تحمل وطأة سوء الأحوال الجوية الناجم عن وصول هواء أكثر برودة من شمال أوروبا، مع توقع المزيد من الأمطار الغزيرة والعواصف في لومباردي وترينتينو ألتو أديجي وفينيتو وفريولي فينيتسيا جوليا.

وتسبب الطقس السيئ أمس الاثنين في قطع الأشجار وإغلاق مترو الأنفاق في ميلانو، وقالت شركة السكك الحديدية في شمال إيطاليا ترينورد إن شبكتها تعرضت لأضرار وانهيارات واسعة النطاق.