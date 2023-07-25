الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة طنطا: دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على رأس أولوياتنا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

ترأس الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، الاجتماع الدوري للهيئة الاستشارية العليا بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح المصري مستشار الاتصال السياسي، والدكتور مدثر أبو الخير المستشار المالي، والدكتورة دينا عبد الهادي مستشار التطوير المؤسسي والحوكمة الادارية، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة، والدكتور طلعت مصطفى المستشار الصحفي، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.


وتابع رئيس الجامعة خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات الجامعة الإنشائية والرقمية الجاري العمل بها ومعدلات الإنجاز الفعلية طبقا للخطط الزمنية المحددة مسبقا، مشددا على أن الجامعة تضع مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الفكرية في صياغة خطتها الاستراتيجية وتفعيل الآليات التنفيذية التي تضمن تحقيق تلك المستهدفات ضمن محاور التطوير والانجاز بالجامعة.


وأشار إلى أنه تم التوسع في إنشاء المنصات الإلكترونية في تقديم الخدمات لجميع منسوبيها لتصل إلى  عدد 134 منصة بقطاعات الجامعة والكليات المختلفة  مما يعزز تحقيق جودة الحياة والمكانة الريادية للجامعة، ويعظم فرص إتاحة تقديم خدماتها بشكل أكثر فعالية من حيث عاملي الوقت والدقة ويسهم بشكل واضح في تحقيق أعلى معدلات الشفافية في الجوانب المالية والإدارية للجامعة.

رئيس جامعة طنطا خلال اجتماع الهيئة الاستشارية العليا دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على رأس أولوياتنا الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة الاستراتيجية الوطنية الهيئة الاستشارية العليا الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الدكتور كمال عكاشة الهيئه الاستشاريه

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