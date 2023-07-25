أستاذ مناخ يوضح أسباب الحرائق المنتشرة فى الجزائر

أكد علي قطب، أستاذ المناخ، أن التغيرات المناخية لها عامل ودور أساسي في حرائق الغابات على مستوى العالم، ومنه الجزائر، حيث أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن مصرع 34، بينهم 10 عسكريين، وإصابة 26 جراء الحرائق التي تجتاح 16 ولاية حتى الآن.

وقال "قطب"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن من سمات الغابات أنها تتعرض للاحتباس الحراري بشكل كبير مما يؤدي لانتشار حرائق بها، موضحاً أن ما حدث في الجزائر اليوم وعلى مدار الأيام القليلة الماضية هو ما يحدث في اليونان وكندا وأمريكا، وهذه المناطق عندما ترتفع فيها درجات الحرارة عن 40 درجة لفترة تتجاوز أسبوعا يؤدي إلى انتشار حرائق الغابات.

وأكد أستاذ المناخ أن استجابات الحكومات لتحذيرات منظمة الأرصاد الجوية العالمية من التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة تختلف، فهناك دول يكون لديها الجاهزية لاستقبال هذه الكوارث والتعامل مع المصابين فورا وتقليل نسب الخسائر، ودول أخرى لا تستطيع، مشيراً إلى أن ضحايا القارة الإفريقية بسبب التغيرات المناخية أكثر بكثير من ضحايا القارة الأوروبية.

وأمرت السلطات القضائية في البلاد بالتحقيق حول أسباب حرائق الغابات وكشف المتسببين.

وكان بيان سابق للداخلية الجزائرية قد أشار إلى وفاة 15 شخصا وإصابة 26 آخرين في حصيلة أولية، بينما تم إجلاء أكثر من 1500 شخص من المناطق المتضررة.

ووفق بيان الداخلية، فإن السلطات الجزائرية نشرت 8 آلاف عنصر من الدفاع المدني، وخصصت 529 شاحنة مع 10 أرتال متنقلة قادمة من الولايات غير المتضررة من الحرائق للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإخماد في 11 ولاية شمالية.