كلية اللاهوت الأسقفية تنظم محاضرة عن نشيد الإنشاد

أعلنت كلية اللاهوت الأسقفية تدريس مادة نشيد الأنشاد من 10- 12 أغسطس 2023 بفرعها بالقاهرة.

يقدم المادة القس د.جيمس هاميلتون، أستاذ اللاهوت الكتابي بكلية Southern Baptist Theological School (SBTS)، على أن تكون هذه المادة مفتوحة لأي دارس من خارج الكلية، حيث ستقدم المادة في الفصل ولكن بعدد محدود (20 طالب) على ان يكون بقية الطلاب متابعون للدراسة عبر البث المباشر للمادة من خلال الفصل الذكي بكلية اللاهوت الأسقفية.

وقالت كلية اللاهوت الأسقفية عن إن الدكتور جيمس هاميلتون، هو أستاذ اللاهوت الكتابي بكلية SBTS وله العديد من المؤلفات القيمة في العهد القديم واللاهوت الكتابي.

واختتم د.سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، زيارته لإبروشية القرن الإفريقي وجامبيلا بتفقده للخدمات المختلفة بأديس أبابا بحضورالقس مارتن عميد منطقة أديس أبابا والقس دانيال والمطران كوان كيم مساعد رئيس الأساقفة في إبروشية القرن الإفريقي وجامبيلا.

وصلي رئيس الأساقفة صلوات القداس الإلهي الناطق بالإنجليزية في منطقة أديس أبابا، كما زارفريق شباب الكشافة لخدمة أطفال الشوارع والمشردين وتقديم المساعدات لهم، إذ تحدث إليهم مُشجعًا إياهم علي استكمال الخدمة.

واختتم رئيس الأساقفة زيارته بمقابلة السكرتير العام لمجلس الكنائس الإنجيلية بإثيوبيا ضمن الزيارات المسكونية في منطقة القرن الإفريقي.