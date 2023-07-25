تحرير 40 مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز فى "أبوقرقاص" بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع الإدارة التموينية بالمركز والجهات المعنية حملة تموينية رقابية وتفتيشية علي المخابز البلدية المدعمة للتأكد من التزامها بمواعيد التشغيل وإنتاج حبز مطابق للمواصفات أسفرت عن ضبط وتحرير 40 مخالفة متنوعة وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية بالمركز نظمت حملة تموينية مكبرة تحت إشراف إدارة التموين بأبوقرقاص على المخابز البلدية لضبط كافة المخالفات والتأكد من جودة الخبز المنتج أسفرت عن ضبط و تحرير ٤٠ محضرًا متنوعًا.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن المخالفات تنوعت وجاءت ما بين شملت نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود سجل وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وتحرر بالمخالفات المحاضر اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة لفرض الانضباط التمويني وضبط الأسعار والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصًا علي صحة المواطنين وضبط جميع المخالفات لضبط واستقرار الأسواق.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن هذه الحملات والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع إدارة التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها، لافتًا إلى أنه شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية علي المخابز البلدية المدعمة لضبط كافة المخالفات التموينية وللتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة مركز ومدينة أبوقرقاص.

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