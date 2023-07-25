إزالة وإيقاف 14 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برصد كل حالات البناء المخالف بدون ترخيص وأملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدى بكل حسم والضرب بيد من حديد لكل من يخالف القانون.

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز واصلت حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، حيث قام مؤمن صلاح نائب رئيس مركز ملوى، برصد وإزالة حالة بناء مخالف بدون ترخيص بالدور الرابع العلوى بشارع الأقطم المتفرع من شارع مصر والسودان بحى جنوب المدينة بمساحة ٨٠ مترا، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية، كما نفذ أسامة سيبويه، نائب رئيس المركز، إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية بحى جنوب المدينة بمساحة ١٥٠ مترا خلف المساكن.

كما تمت إزالة سقف من الصاج بالدور الثامن علوى بشارع مصطفى كامل بحي شمال ٢، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية واصلت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات ضمن الموجة ٢١ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، حيث نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ١٠حالات إزالة لتعديات البناء المخالف وعلى الأراضي الزراعية.

وقام المهندس إيهاب عبدالقوي، نائب رئيس المركز، وأيمن يوسف، رئيس حي شرق، وإدارة الإزالات، بإيقاف حالة تعد بالبناء في المهد لقطعة أرض مساحتها ١٥٠ مترا من ضمن إجمالي قطعة مساحتها ٧٠٠ متر بشارع مستشفى طب العيون بالمحلج المتفرع من شارع الحرية وتم التحفظ على ١٥ سيخ حديد بطول ٨ أمتار للسيخ بالوحدة المحلية.

كما تمكن شريف سمير، نائب رئيس المركز، وعاشور سيد رئيس الوحدة المحلية لأبوجرج، وياسر صلاح رئيس الوحدة المحلية بالقيس، وإبراهيم محمد رئيس حي غرب وفني تنظيم المنطقة وإدارة الإزالات، من فك ٢ شدة خشبية بشارع سوق الأربعاء وشارع المدينة المنورة.

كما تم التحفظ علي الخلاطة بديوان عام الوحدة المحلية، كما أزال يسرى محمد، نائب رئيس المركز، وأحمد بهلول، مدير الإزالات، ٤ حالات تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية فى المهد على مساحة ٣ قراريط، إلى جانب فك شدة خشبية، وقام مايكل حكيم رئيس حى جنوب وبالتنسيق مع إدارة الإزالات والإشغالات بفك شدة خشبية كاملة للسملات للمرة الخامسة على التوالى، وتمكن مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بصندفا من فك شدة خشبية على مساحة قيراط بقرية صندفا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية برئاسة الدكتورة انتصار أحمد، تمكن من إزالة حالة تعد على أرض زراعية بمساحة نصف قيراط خارج الحيز العمراني بقرية طهنشا وتمت الإزالة الفورية لها وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف تطبيقا للقرارات الوزارية وحفاظا على الرقعة الزراعية.

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