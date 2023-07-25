الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024

وزير التعليم
وزير التعليم

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية عبر محرك “جوجل”، من أولياء أمور الطلاب المتقدمين بالالتحاق بالمدارس التجريبية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

نتيجة تقديم رياض اطفال 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المديريات التعليمية هى المسئولة عن تحديد موعد نتيجة التنسيق، وذلك تتوقف على الكثافة داخل المديرية التعليمية.

ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023، عبر موقع التقديم الإلكتروني، الذي تم التقديم من خلال، وذلك من خلال الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023.. موعد الإعلان عن نتيجة k.g

نتيجة تقديم رياض أطفال تجريبي 2023

موعد سداد مصروفات رياض أطفال 2023

وأوضحت الوزارة أنه عقب إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023، يتعين على ولي الأمر سداد المصروفات خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة القبول، وإلا سيعتبر طلب التقديم لاغيًا.

وتبدأ المديريات التعليمية في إعلان نتيجة تنسيق قبول المرحلة الأولى لقبول الطلاب بالمدارس التجريبية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، بداية من اول شهر أغسطس ، وفقاً الأكبر سنا، ثم تقوم المديرية بتنسيق المرحلة الثانية والثالثة للاقل سنا.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعمل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، خلال الأيام المقبلة، لتبدأ المديريات التعليمية تستعد للعام الدراسي الجديد.

وتقوم المديريات التعليمية باستقبال أوراق قبول الطلاب الذين تم قبولهم بالمراحل الأولى للصفوف الأولى الإبتدائية.

وينطلق العام الدراسي الجديد في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل، وفقا للخريطة الزمنية التي تقرها وزارة التربية والتعليم.

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