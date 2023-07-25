الصفتي يطالب بكرتون مصري لتعزيز انتماء الأطفال

قال الكاتب ورسام القصص المصورة خالد الصفتي، صاحب سلسلة "فلاش"، إن الأفلام الكرتونية والمسلسلات مهمة جدًا لدى الأطفال وتساعد على تعزيز الهوية الوطنية لديهم، والانتماء للوطن عن طريق الاهتمام باللغة العربية والملابس المصرية الأصيلة التي تنم عن أصالة المصريين، والمآكل أيضًا، وتكون رسالة هذا الكرتون الوطن بعيدًا عن الكرتون الغربي الذي يلعب بعقول الاطفال ويرسخ لعادات ومعتقدات بعيدة عن المصريين.

تابع الصفتي لـ"الدستور":"الكثير من أولياء الأمور لديهم خوف من ترك أولادهم أمام الكرتون الغربي بمفردهم بسبب ما يبثه من أفكار معادية للشرق، والمصريين، وبعيدة عن العادات والتقاليد والتراث المصري، لذا يجب أن يكون هناك كرتون من إنتاج مصري بشكل مكثف يعزز انتماء الأطفال للوطن، والاهتمام بوجود قناة ليصل كل هذا لعدد كبير من الأطفال ويكون في متناول يد جميع أولياء الأمور ليساعد أولادهم، ويرسخ لديهم فكرة العادات والتقاليد المصرية".

وأكد أن الطفل المصري عندما يشاهد كرتون نابع عن البيئة المصرية، سيحبه بشكل أكبر، ويتفاعل معه، لأنه سيشعر أنه يعبر عنه، والسلوكيات ذاتها ستكون هي، لذا لن يشعر بغربة أو يحاول تقليد فكرة بعيدة عن عاداتنا وتقاليدنا.

ووجه رسام القصص المصورة الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بسبب اهتمامها بالطفل منذ فترة بإنتاج كرتون مصري خالص، متابعًا: "شئ جميل جدًا هذا الاهتمام خاصًة ان الانتاج مصري وسيحافظ على كل الأفكار التي تذاع من خلاله، وسيحافظ على القيم والعادات المصرية، ونتمني أن يزيد كل هذا في الفترة المقبلة لتسيهل على الأسر المصرية أن يكون هذا الكرتون موجود طوّال الوقت أمام أطفالهم ولا يضطرون اللجوء للكرتون غير المصري ليساعد كل هذا على تعزيز الهوية الوطنية لدى الطفل في سن صغير".