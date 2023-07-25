خلال أبريل.. ارتفاع معدلات نمو مؤشرات قطاع الاتصالات بالبورصة لـ1792 نقطة

كشف أحدث تقارير وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء، عن أن مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة سجل 1792 نقطة خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بنحو 1403 نقاط عن نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل نمو سنوي 389% وشهري 105 %، حيث سجل في مارس السابق 1687 نقطة .

ويتضمن مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات 7 شركات، هي: "راية لخدمات مراكز الاتصالات، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والشركة المصرية للاتصالات، والمصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية".

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء منتصف جلسات هذا الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.172 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 17479 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 21115 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 7317 نقطة.