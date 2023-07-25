الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. معرض بورسعيد للكتاب يحتفي بشعر الفصحى

معرض بورسعيد للكتاب
معرض بورسعيد للكتاب

يقدم معرض بورسعيد للكتاب، في دورته السادسة، الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في الثامنة مساء غدٍ الأربعاء،  أمسية شعرية لشعر الفصحى.
يشارك في الأمسية الشعراء، أحمد عبد الحميد، سامح درويش، سعد الزكي، السيد الخميسي، السيد منصور، محمد حافظ، محمد عبد الهادي، محمد المغربي، نزار البيومي، هشام عبد الجواد، ويديرها الشاعر أحمد الأقطش.
وتأتي الأمسية ضمن فعاليات البرنامج الثقافي والفني المرافق لمعرض بورسعيد للكتاب، وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى مرور ٧١ عامًا على ثورة ٢٣ يوليو.
ويستقبل المعرض الجمهور يوميا من الرابعة عصرا حتى الواحدة صباحا، وتنتهي هذه الدورة يوم ١ من أغسطس المقبل.
ويشارك في الدورة الحالية للمعرض ما يقرب من 60 ناشرًا، ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات معنية بالنشر، تابعة لوزارة الثقافة.
وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب في الدورة السادسة للمعرض، بما يقرب من 2000 عنوان من كافة السلاسل التي تصدر عنها.

شهد معرض بورسعيد للكتاب، في دورته السادسة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إقبالًا كبيرًا من الجمهور، على فعالياته، وأجنحة العرض المختلفة.

وقدمت فرقة كورال أطفال بورسعيد، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس الإثنين، مجموعة من العروض الفنية على مسرح المعرض، ولاقت إعجاب وتفاعل الجمهور، كما تم تقديم مجموعة من الورش المختلفة للأطفال.

وأشاد الجمهور بتنظيم المعرض، والكتب المعروضة في الأجنحة المختلفة، وبمبادرة «الثقافة والفن للجميع» بجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، التي تقدم مجموعة من الكتب في كافة المجالات بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد حتى 20 جنيهًا.

احتفالات وزارة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب الثقافة والفن للجميع الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مبادرة الثقافة والفن للجميع وزارة الثقافة معرض بورسعيد للكتاب

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