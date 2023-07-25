الصين تعين وانج يى وزيرا جديدا للخارجية بعد الاختفاء الغامض للوزير السابق

أعلنت الصين تعيين وانج يي وزيرا جديدا للخارجية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أسابيع من الاختفاء الغامض لوزير الخارجية السابق تشين جانج.

وصوتت أعلى هيئة تشريعية في الصين على تعيين وانج يي وزيرا للخارجية وبان قونغ شنغ محافظا للبنك المركزي، وذلك وفق وكالة أنباء شينخوا الصينية الناطقة بالانجليزية.

وأثار غياب تشين جانج لعدة أسابيع، العديد من التكهنات حول مصيره والأسباب التي تقف وراء هذا الاختفاء، فيما أعلنت الخارجية الصينية، قبل انعقاد قمة "آسيان"، أن وزيرها، تشين جانج، لن يحضر اجتماعات دول "آسيان"، في إندونيسيا لأسباب صحية.

تفاصيل تعيين وزير الخارجية الصيني الجديد

وبحسب الوكالة تمت إقالة تشين جانج من منصب وزير الخارجية، كما تمت إقالة يي جانج من منصب محافظ بنك الشعب الصيني، وفقًا لقرار تم تبنيه في الدورة الرابعة للجنة الدائمة للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني خلال اجتماع اليوم.

فيما وقع الرئيس الصيني شي جين بينج أمرًا رئاسيًا لتفعيل القرار.

وترأس تشاو ليجي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الجلسة التي افتتحت صباح الثلاثاء.

وتم خلال الجلسة استعراض مشروع تعديل القانون الجنائي.

ويركز التعديل على تحسين تنفيذ مبادئ وسياسات اللجنة المركزية للحزب فيما يتعلق بمكافحة الفساد وحماية الشركات الخاصة وفقا للقانون كما يدقق الأحكام المتعلقة بجريمة تقديم الرشاوى والفساد الذي يرتكبه موظفو المؤسسات الخاصة، بحسب الوكالة.

وبعد ظهر يوم الثلاثاء، ترأس تشاو اجتماع مجلس رؤساء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قبل الجلسة الختامية للدورة.

ووافق الاجتماع الختامي ، الذي حضره 169 عضوا باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، على تعيينات وعزل الموظفين.