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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين تجدد دعوتها لروسيا وأوكرانيا باستئناف المحادثات فى أقرب وقت ممكن

قنج شوانج
قنج شوانج

دعت الصين في كلمتها أمام مجلس الأمن، اليوم الجمعة، كلًا من روسيا وأوكرانيا إلى استئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، كما دعت المجتمع الدولي لتهيئة الظروف المواتية لذلك.

ويعقد مجلس الأمن جلسة اليوم، لمناقشة تداعيات انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب على الأسعار العالمية وسط تواصل القصف الروسي لموانئ أوكرانيا، الأمر الذي عدته واشنطن محاولة لإعادة فرض الحصار الروسي على أحد أكبر مصدري المواد الغذائية في العالم.

وقال المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، قنج شوانج، في كلمته: "الصين تحث مرة أخرى طرفي النزاع على استئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، وتدعو المجتمع الدولي إلى تهيئة الظروف الملائمة لذلك".

وفي الشهر الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، إن الأزمة الأوكرانية كانت في البداية مأساة يمكن تجنبها وإن تطورها إلى الوضع الحالي درس مؤلم.

واقترحت السلطات الصينية في فبراير الماضي، خطتها للسلام بشأن الأزمة الأوكرانية، والتي تشمل 12 بندًا، بما في ذلك الدعوات لوقف إطلاق النار، واحترام المصالح المشروعة لجميع البلدان في مجال الأمن، وتسوية الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

وفقًا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يمكن اعتبار العديد من نقاط خطة السلام الصينية أساسًا للتسوية عندما يكون الغرب وكييف جاهزين لذلك.

الهجوم المضاد لم يسفر عن أي نتائج

وفي وقت سابق اليوم أعلن بوتين في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، عن أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا لصد القوات الروسية في جنوب البلاد وشرقها لم يحقق أية نتيجة، على رغم الدعم المالي والعسكري الغربي.

وقال بوتين: إنه "لا الموارد الهائلة التي ضخت في نظام كييف ولا الإمدادات الغربية بالأسلحة والدبابات والمدفعية والمدرعات والصواريخ تساعد" أوكرانيا، مؤكدًا أنها لم تحقق "أية نتيجة حتى الآن".

وحذر الرئيس الروسي من أن عدوانًا على بيلاروس سيكون بمثابة عدوان على روسيا، وأن موسكو سترد "بكل الوسائل" التي في حوزتها. 

الصين مجلس الأمن موسكو كييف استئناف المحادثات صفقة الحبوب الهجوم المضاد

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