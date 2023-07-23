الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن: الولايات المتحدة تحاول تعزيز "خطوط الاتصال" مع الصين

بلينكن
بلينكن

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة تحاول تعزيز "خطوط الاتصال" مع الصين لتجنب الصراع بين القوتين العظميين.

 

وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "نحن نعمل على وضع بعض الاستقرار في العلاقة، للتأكد من أن المنافسة التي نحن فيها لا تنحرف إلى الصراع"، مؤكدًا أن الصراع "لن يكون في مصلحتنا أو مصلحتهم أو أي شخص آخر".

 

كما أكد بلينكن أن العقوبات ضد القيادة العسكرية الصينية لا تمنع الاتصالات بين الدول من خلال وزارات الدفاع.

 

وأضاف: "العقوبات لا تمنع وزير الدفاع الصيني من التفاعل معنا أو من التفاعل معه"، مشيرًا إلى أن "هذا يأتي في إطار قرار سياسي من جانب بكين".

 

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة أوضحت أنه "من المهم الإبقاء على هذه الاتصالات بين الجيوش في البلدين لتجنب أي حسابات خاطئة أو تفسيرات خاطئة لأفعال الطرف الآخر".

 

وتابع بلينكن: "دعونا نرى ما ستفعله الصين في هذا الصدد".

خلافات متزايدة

وكانت القوتان العالميتان في خلافات متزايدة حول مجموعة من القضايا تتراوح من علاقات بكين الوثيقة مع موسكو إلى الجهود الأمريكية للحد من بيع التقنيات المتقدمة إلى الصين.

 

Captureبلينكن
Captureبلينكن
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