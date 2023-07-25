الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يكلف الدكتورة سهير أبوعيشة بمنصب الأمين العام

جريدة الدستور

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قراراً بتكليف  الدكتورة سهير أبو عيشه بالعمل أميناً عاماً للجامعة، متمنيًا لها التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليها.  

واصطحب الدكتور ناصر مندور، أمين عام الجامعة لمقر مكتبها وكان في استقبالها خالد سويلم أمين عام الجامعة السابق .

وطالب رئيس الجامعة ، سهير أبو عيشة، بالتنسيق مع خالد سويلم لضمان حسن تسيير العمل في الفترة الإنتقالية، متمنياً لها دوام النجاح و للجهاز الإداري بالجامعة التقدم والازدهار.

يذكر أن  سهير أبو عيشة أمين عام جامعة قناة السويس، حاصلة على درجة الماجستير والدكتوراه في اقتصاديات التعليم من كلية التربية جامعة قناة السويس، تدرجت في العديد من المناصب الإدارية ،منها مراجع حسابات باب ثاني وسادس، فمدير إدارة الحسابات الخاصة ثم  كُلفت بالقيام بعمل مدير عام الشئون المالية منذ 19 يونيو 2020 حتى صدور قرار تكليفها بالعمل أمين عام جامعة.

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