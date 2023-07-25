الاعتماد والرقابة الصحية تشارك فى الاجتماع التنسيقي للإعداد للمؤتمر الدولى المصرى للسياحة الصحية بشرم الشيخ

شارك الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، صباح اليوم، بالاجتماع التحضيري للإعداد لمؤتمر "تطبيقات السياحة الصحية المصرية" المقرر عقده بشرم الشيخ، برئاسة كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقايه، واللواء أركان حرب خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، واللواء طبيب عصام القاضي، مقرر المؤتمر،وذلك لوضع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الشأن موضع التنفيذ.

شارك بحضور المؤتمر التمهيدي الذي أقيم بالقاهرة الدكتورة سها ناشد، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، د. غادة شلبي، نائب وزير السياحة، ود. نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الى جانب نخبة من المتخصصين والخبراء في مجال السياحة.

وصرح الدكتور احمد طه أن المؤتمر يعد احد الخطوات الهامة لتنفيذ خطة تسويقية طموحة لزيادة حصة مصر السوقية من السياحة العلاجية على المستويين العربي والافريقي، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تفتح آفاقاً جديدة في هذا الملف الهام، خاصة وأن مصر مؤهلة وبقوة للمنافسة لما تمتلكه من مناطق جذب سياحي ذات شهرة عالمية ولما تمتلكه من منشآت صحية بمعايير جودة معتمدة من هيئة الاعتماد الدولية (إسكوا).

وأضاف الدكتور أحمد طه، بأن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، قامت بتطوير آلية لتأهيل واعتماد المنشآت الصحية بمعايير مشتركة مع منظمة تيموس TEMOS، أحد أهم المنظمات الدولية المانحة لشهادات الاعتماد في مجال السياحة العلاجية الطبية، وذلك في إطار سعي الهيئة لوضع المنشآت الصحية المعتمدة من GAHAR على خريطة السياحة العلاجية العالمية، وجعلها أحد الروافد الهامة للدخل القومي بهدف زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وتابع: إن حصول المنشأة الصحية على شهادة “اعتماد GAHAR" المعتمدة دوليا من الاسكوا ، وشهادة "التميز في السياحة العلاجية GAHAR- TEMOS "، يعد عامل جذب رئيسي للمريض الدولى ودليلاً قاطعاً على تميز الخدمة الطبية ومراعاتها لكافة الاحتياجات والمتطلبات العالمية لهؤلاء المرضي، خاصة في ظل الريادة الطبية لمصر في المنطقة العربية وما يتمتع به الطبيب المصري من سمعة طيبة مما يمهد الطريق أمام حصة سوقية أكبر لمصر على المستوى العربي والاقليمي والعالمي.

وحول طبيعة المريض الدولي، أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المرضي من قاصدي السياحة العلاجية يبحثون عن "التميز" وهو المستوى الأعلى من "الاعتماد"، الذي يضمن تطبيق أفضل الممارسات الاكلينيكية، والبروتوكولات العلاجية، إلي جانب جودة الخدمات اللوجستية والفندقية والتي تهتم بالاعتناء التام بالمريض الدولي منذ وصوله الي ارض مصر وحتي مغادرته لها.

IMG-20230725-WA0026