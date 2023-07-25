"صحة الدقهلية": استفادة 1128 من القافلة السكانية بشربين

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إجمالى المنتفعات بالقافلة السكانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "أيامنا أحلى"، بإدارة شربين، بلغ نحو 1128 سيدة، فيما وصل عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة إلى 1092 مستفيدة.

وأضافت الدكتورة عبير عبدالغني، وكيل مديرية الصحة بالدقهلية، أن القافلة الخدمية استمرت على مدار 3 أيام، وشاركت فيها عيادات متنقلة لتقديم خدمات (تنظيم الأسرة– المشورة- متابعة الحمل- كشف الأطفال)، لافتة إلى أنه تم توقيع الكشف على 740 طفلًا.

وأوضحت الدكتورة إيمان السيد حسن، مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن القافلة قدمت خدماتها تحت إشراف فريق الوزراة، وفى مقدمتهم الدكتورة أمل الحلفاوى ومحمد ضيف، وتعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

كما كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بالإشراف على أعمال زراعة وتنجيل الحدائق والجزر الوسطي بشارع الجيش، وذلك ضمن أعمال التطوير الجارية بالشارع من أمام استاد المنصورة وصولًا لكوبري سندوب بطول 2 كيلومتر.

وقال مختار: نحن نسابق الزمن في أعمال التطوير التي تتم، مؤكدًا على ضرورة تكثيف العمل وزيادة عدد العمال داخل المواقع، وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المقررة تمهيدًا لافتتاح أعمال التطوير قريبًا.

وأشار إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف شارع الجيش وتطوير الحدائق العامة بطول شارع الجيش وكورنيش سندوب بطول 500 متر لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين، بالإضافة إلى صيانة الحدائق العامة بداية من الاستاد وصولًا إلى ميدان أم كلثوم؛ لحين البدء في تطوير هذا الجزء من الشارع في المرحلة الثانية، مشددًا على عدم المساس بالحدائق العامة وتطويرها بالكامل من خلال توفير مقاعد للمواطنين.

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