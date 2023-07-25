"القاهرة الإخبارية" تعرض بثا مباشرا من موقع حرائق جزيرة رودس اليونانية

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، بثًا مباشرًا من موقع حرائق جزيرة رودس اليونانية.

وأوضح خلال البث، أن السلطات تواصل تواصل جهودها لإخماد حرائق جزيرة رودس اليونانية.

وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، أمس، إن البلاد في حالة حرب فعلا بسبب حرائق الغابات، بسبب أزمة المناخ، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقال رئيس الوزراء اليوناني، للنواب في البرلمان اليوناني، اليوم الإثنين: “نحن في حالة حرب بسبب حرائق الغابات، ولا يزال أمامنا 3 أيام صعبة في مكافحة الحرائق”.

وتعمل فرق الإطفاء اليونانية منذ 5 أيام لإخماد نحو 82 حريق غابات، اندلع 64 حريقا منها يوم الأحد، الذي اعتبره مركز الأرصاد الجوية أكثر الأيام حرا حتى الآن.