مناقشة "حضور التقنية فى العلوم الاجتماعية" بمؤسسة بتانة الثقافية 3 أغسطس

تستضيف مؤسسة بتانة الثقافية حفل مناقشة وتوقيع كتاب "حضور التقنية في العلوم الاجتماعية: المقاربات المنهجية في عصر ما بعد الإنسان" للدكتور شحاتة صيام، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 3 أغسطس المقبل، بمقر بتانة ونادي القراء في باب اللوق عمارة 2 فوق قهوة الحرية أمام جراج الفلكي.

ومن المقرر أن يناقشه كل من الدكتور عبدالله شلبى أستاذ علم الاجتماع بتربية عين شمس، والدكتور وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ومن أجواء الكتاب نقرأ:

تشكل التقنية، عبر مراحلها التاريخية، ثورة كبرى في مسارات الإنسان؛ إذ يتم من خلالها تحقيق إنجازات واسعة على المستويين الكمي والكيفي، وليس أدل على ذلك من حضور التكنولوجيا الذكية في كل نواحي الحياة المعيشة وجنباتها، ذلك الذي يجعلها جزءا أصيلا من البنية الوجودية.

وإذا كانت التقنية قد حظيت بمكانة طاغية في عصر الرقمنة فإنها ساهمت في تحويل الواقع إلى افتراضي، أو قل إلى موت الواقع وإزاحة الإنسان من مركز الصدارة في الكون، بل تحويله إلى كائن تكنولوجي.

وبات للآلة حضور اجتماعي يجسد عملية التواصل بينها وبين الذات الإنسانية، الأمر الذي يجعل التصرفات البشرية في إطار هذا الحضور مسألة تكنولوجية بالأساس، فيكون الشعور والقدرة على الفهم وتقمص الشعور وفهم لغة الجسد من مسوغات التفاعل إطار المجتمعات الافتراضية.

في سياق آخر؛ شهد معرض بورسعيد للكتاب، في دورته السادسة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إقبالًا كبيرًا من الجمهور، على فعالياته، وأجنحة العرض المختلفة.

وقدمت فرقة كورال أطفال بورسعيد، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس الإثنين، مجموعة من العروض الفنية على مسرح المعرض، ولاقت إعجاب وتفاعل الجمهور، كما تم تقديم مجموعة من الورش المختلفة للأطفال.

وأشاد الجمهور بتنظيم المعرض، والكتب المعروضة في الأجنحة المختلفة، وبمبادرة "الثقافة والفن للجميع" بجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، التي تقدم مجموعة من الكتب في كافة المجالات بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد حتى ٢٠ جنيها.