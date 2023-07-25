الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا عن 150 عملًا تشكيليًا فى أكبر معرض للفن العربى بلندن

أكبر معرض للفن العربي
أكبر معرض للفن العربي بلندن

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان 150 عملًا تشكيليًا تجتمع في أكبر معرض للفن العربي بلندن. 

وقال التقرير إن أكثر من 150 عملًا فنيًا تجتمع في أكبر معرض للفن العربي يقام في لندن من تنظيم دار كريستيز، إذ يحمل المعرض عنوان "الفن الحديث والمعاصر في العالم العربي"، فيما تم تقسيمه إلى قسمين، ويضم عناصر ولوحات من جميع أنحاء المنطقة العربية التي تمتد على مدى 80 عامًا. 

وأضاف أن المعرض يضم أيضًا مجموعة "كوكب"، وهي إضاءات من مؤسسة بارجيل للفنون غير المبيعة، وهي مجموعة تضم نحو 100 قطعة، وتتمحور حول إعادة تخيل الفن الإماراتي من خلال أعمال لفنانين مثل حسن شريف وغيره من رواد الفن التشكيلي الإماراتي.

وأكد أحد المشتركين بالمعرض: "إن هذا حدث خاص لأننا نحاول التفكير في ممارسة التجميع لمؤسسة برديل للفنون، فيما تعرض المؤسسة الأعمال بالفعل بطريقة مبتكرة وجريئة للغاية، لأنها تمثل معرضًا متوازنًا بين الجنسين 50% من الذكور و50% من الإناث"، مشيرًا إلى أن "ما يحاولون فعله هو إظهار فنانين من مناطق جغرافية مختلفة من العالم العربي ومن شمال إفريقيا وبلاد الشام والخليج والعديد من الأماكن المختلفة من العالم العربي والإسلامي وأيضًا العديد من القصص المختلفة".

وأشار إلى تركيز القسم في الطابق السفلي بشكل خاص على المشهد الفني الإماراتي، والذي تقدم به 30 عملًا جميلًا للغاية للفنان الإماراتي حسن شريف، والذي كان فنانًا رائدا وأثر بشكل كبير على فن بلاده ودول الخليج. 

واختتم التقرير بأن المعرض يستمر إلى 23 من شهر أغسطس المقبل في مقر كريستيز بلندن، ويحضره عدد كبير من الجمهور يوميًا، يحرصون على التعرف على تنوع الفن التشكيلي العربي.

أكبر معرض للفن العربي بلندن الفن العربي لندن دار كريستيز الفن الحديث والمعاصر في العالم العربي” حسن شريف الفن التشكيلي الإماراتي الفن الإماراتي الإمارات

الأكثر قراءة

هل ستفرض شركات الاتصالات 10 قروش على متلقي المكالمات بدءا من أغسطس؟

العثور على جثة فتاة فى مدخل منزل بالمعادى

شوبير يكشف آخر كواليس انتقال الشناوى للنصر السعودى (فيديو)

ينهى حياة جاره بالرصاص فى السلام.. والشرطة تلاحقه

انتشال جثة غريق من مياه النيل بمصر القديمة

محافظا بورسعيد وشمال سيناء يحضران حفل تخرج دفعة تمريض جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا