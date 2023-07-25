"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا عن 150 عملًا تشكيليًا فى أكبر معرض للفن العربى بلندن

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان 150 عملًا تشكيليًا تجتمع في أكبر معرض للفن العربي بلندن.

وقال التقرير إن أكثر من 150 عملًا فنيًا تجتمع في أكبر معرض للفن العربي يقام في لندن من تنظيم دار كريستيز، إذ يحمل المعرض عنوان "الفن الحديث والمعاصر في العالم العربي"، فيما تم تقسيمه إلى قسمين، ويضم عناصر ولوحات من جميع أنحاء المنطقة العربية التي تمتد على مدى 80 عامًا.

وأضاف أن المعرض يضم أيضًا مجموعة "كوكب"، وهي إضاءات من مؤسسة بارجيل للفنون غير المبيعة، وهي مجموعة تضم نحو 100 قطعة، وتتمحور حول إعادة تخيل الفن الإماراتي من خلال أعمال لفنانين مثل حسن شريف وغيره من رواد الفن التشكيلي الإماراتي.

وأكد أحد المشتركين بالمعرض: "إن هذا حدث خاص لأننا نحاول التفكير في ممارسة التجميع لمؤسسة برديل للفنون، فيما تعرض المؤسسة الأعمال بالفعل بطريقة مبتكرة وجريئة للغاية، لأنها تمثل معرضًا متوازنًا بين الجنسين 50% من الذكور و50% من الإناث"، مشيرًا إلى أن "ما يحاولون فعله هو إظهار فنانين من مناطق جغرافية مختلفة من العالم العربي ومن شمال إفريقيا وبلاد الشام والخليج والعديد من الأماكن المختلفة من العالم العربي والإسلامي وأيضًا العديد من القصص المختلفة".

وأشار إلى تركيز القسم في الطابق السفلي بشكل خاص على المشهد الفني الإماراتي، والذي تقدم به 30 عملًا جميلًا للغاية للفنان الإماراتي حسن شريف، والذي كان فنانًا رائدا وأثر بشكل كبير على فن بلاده ودول الخليج.

واختتم التقرير بأن المعرض يستمر إلى 23 من شهر أغسطس المقبل في مقر كريستيز بلندن، ويحضره عدد كبير من الجمهور يوميًا، يحرصون على التعرف على تنوع الفن التشكيلي العربي.